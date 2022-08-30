Жители сельской местности в Польше массово проявляют «нездоровую изобретательность», чтобы получить угольные субсидии с максимальной выгодой. Об этом сообщило местное издание Interia.

«Субсидия ну уголь пользуется большим интересом среди поляков. Однако <…> она становится толчком для нездоровой изобретательности», — отмечает издание.

В стране действует новое правило: угольная субсидия теперь больше не выплачиваются из расчета «три тысячи злотых (39000 рублей, — прим. ред.) на печь», а только «по три тысячи злотых на каждое домохозяйство, использующее уголь для отопления». В итоге в Польше начался «взрывной рост» числа новых домохозяйств, пояснил автор материала.

Издание привело пример, когда братья или супруги вдруг вспоминают, что они живут раздельно и ведут отдельные домохозяйства. По данным Interia, на программу угольной субсидии выделено 11,5 миллиардов злотых (почти 2,5 миллиарда долларов). В том случае, если эта сумма будет превышена, то размер пособий будет соответственно уменьшен.

«При правилах, что несколько семей из одного дома, отапливаемого одной печью, получат пособия, шансов, что этих денег хватит, нет», — заключили журналисты Interia.