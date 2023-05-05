05 мая 2023, 01:52
Поляки приняли закон, позволяющий топить вражеские суда
Правительство Польши приняло законопроект, позволяющий топить угрожающие Baltic Pipe суда
Совет министров Польши принял законопроект, который позволяет топить корабли и другие морские суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe. Документ появился на сайте польского правительства.
«Речь идет о возможностях для реагирования армией Польши на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру, которая находится на море, в первую очередь на газопровод Baltic Pipe», — сказано в документе.
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Законопроект позволяет министру обороны принять решение о потоплении «вражеского плавучего объекта» в случае террористической угрозы.
В кабинете министров пояснили, что этот закон будет применяться в исключительных ситуациях, когда не будет других способов предотвратить катастрофу.
Газопровод Baltic Pipe соединяет Норвегию с Европой. Его открыли осенью 2022 года — в день взрыва на «Северных потоках». Польские власти заявляли, что благодаря поставкам по этому трубопроводу страна сможет полностью отказаться от российского газа.
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