Поляки при строительстве дома обнаружили кладбище погибших от эпидемии чумы
На севере Польши семья во время постройки дома обнаружила кладбище жертв эпидемии чумы. Как сообщило издание Daily Mail, находка может датироваться 18 веком.
Открытие произошло в городе Миколайки. Чума разразилась там во времена Северной войны, когда Россия с союзниками сражалась против Швеции за выход к Балтийскому морю. На найденном кладбище похоронены около ста человек, среди которых есть дети.
Эксперты уверены, что неподалеку существует еще одно захоронение. Найдены источники, которые указывают: во время эпидемии чумы на кладбище возле церкви просто не хватало места. Умерших хоронили также вдоль дороги, которая ведет в Мронгово.
Теперь все найденные останки будут захоронены в братской могиле. Обнаружить удалось не только тела, но и некоторые артефакты. Например, тарелки и бусины из синего стекла.
Историки рассказали, что знаменитый квартал красных фонарей был также и в Москве. В районе сегодняшней Трубной улицы располагались публичные дома. Некоторые из зданий, которые отводились для этих целей в столице, сохранились до сих пор.