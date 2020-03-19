Поляки предложили «под шумок» отжать у России Калининград

Читатели польской газеты предложили присоединить к себе Калининградскую область. После закрытия границ Россией из-за пандемии коронавируса регион остался в «полуизоляции».

Автор статьи в Gazeta Wyborcza пишет, что калининградцы привыкли закупаться в польских магазинах. Но теперь из-за закрытия границ они не могут этого делать. Также журналист отмечает, что в российских магазинах организовали продуктовый запас, которого хватит на месяц, даже при полной изоляции.

В комментариях к статье некоторые пользователи всерьез задумались, чтобы присоединить Калининградскую область себе.

Юзер с ником Superkuku заявил, что жителям российского региона стало бы лучше, если бы область присоединили к Польше.

«Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши...» — написал пользователь Harles.

Читатель Ews ответил им, что Россия будет защищать свои территории.

«Россия нанесет в таком случае массированный удар, ведь это для нее — ключевой регион, она будет удерживать его любой ценой», — заключил он.

Ранее США решили напасть на Калининград из-за сомнений в боеспособности НАТО. Россия может реализовать концепцию «ограничения доступа» в регионе, которая подрывает способность НАТО противостоять ей в Восточной Европе.