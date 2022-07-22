Поляки пожаловались на тяжелую жизнь без России

Жители города Бранево пожаловались на значительное сокращение доходов из-за закрытия границы с Россией. Об этом написало издание Balkan Insight.

По данным источника, город играл немаловажную роль при транзите российского угля в Европу, однако его значение полностью упало после решения властей ввести эмбарго. Местные предприниматели пожаловалась, что теперь не зарабатывают так, как раньше.

Глава грузового терминала Polfrost Дариуш Левко признался, что в карьере случались спады, но настолько плохо еще не было.

«Разгружающие российский уголь терминалы давали хорошо оплачиваемые рабочие места. Мы часто катались в Калининград за дешевым бензином, а россияне приезжали к нам за покупками», — рассказал он.

Накануне польские СМИ написали, что местный энергетический рынок полностью разрушается после отказа от угля из России и поощрения политики зеленой энергетики ЕС.