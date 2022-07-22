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    22 июля 2022, 09:32

    Поляки пожаловались на тяжелую жизнь без России

    Balkan Insight: жители Бранево пожаловались на падение доходов без России

    Максим Зинкин

    Жители города Бранево пожаловались на значительное сокращение доходов из-за закрытия границы с Россией. Об этом написало издание Balkan Insight.

    По данным источника, город играл немаловажную роль при транзите российского угля в Европу, однако его значение полностью упало после решения властей ввести эмбарго. Местные предприниматели пожаловалась, что теперь не зарабатывают так, как раньше.

    Глава грузового терминала Polfrost Дариуш Левко признался, что в карьере случались спады, но настолько плохо еще не было.

    «Разгружающие российский уголь терминалы давали хорошо оплачиваемые рабочие места. Мы часто катались в Калининград за дешевым бензином, а россияне приезжали к нам за покупками», — рассказал он.

    Накануне польские СМИ написали, что местный энергетический рынок полностью разрушается после отказа от угля из России и поощрения политики зеленой энергетики ЕС.