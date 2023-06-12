Мир 12 июня 2023, 08:19 Поляки пожаловались на говорящих по-русски украинских беженцев Глава Союза украинцев Скорка: поляки возмущены беженцами, говорящими по-русски Unsplash

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Отношение поляков к украинским беженцам ухудшается из-за того, что многие из них говорят на русском языке. Об этом газете The Guardian заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.

Он сослался на данные весеннего опроса общественного мнения, который показал постепенное ухудшение отношения поляков к украинцам в стране. По его словам, одной из причин являются русскоговорящие украинцы. Скорка добавил, что организация получала множество звонков от поляков, которые хотели помочь беженцам, однако они оказались встревожены, узнав, что те разговаривают по-русски.

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«Многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки», — отметил он.

Скорка подчеркнул, что эта ситуация относится только к украинцам. Проблем у русскоязычных белорусов в Польше, к примеру, нет.

Политолог Александр Дудчак высказал мнение, что европейцы страдают от солидарности с Украиной и уже устали от постоянного наплыва беженцев. По его словам, украинцы получают выплаты, из-за чего страдают местные жители.