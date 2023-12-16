Мир 16 декабря 2023, 02:08 Поляки пожаловались на два неприятных «подарка» от Украины Myśl Polska: украинцы принесли в Польшу нацизм и венерические болезни РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские беженцы завезли в Польшу нацистскую идеологию и венерические болезни. Об этом в статье для Myśl Polska заявил обозреватель Пшемыслав Пяста.

«Большой проблемой может стать проникновение на территорию Польши представителей украинских неонацистских кругов. Поклонники Степана Бандеры хоть и представляют собой маргинальное явление, но они будут пропагандировать свою преступную идеологию в украинской диаспоре», — заявил журналист.

Реклама

Он добавил, что для Польши это особенно опасно, так как украинские националисты отличаются очевидными антипольскими настроениями.

Помимо этой угрозы, существует другая, не менее опасная. Автор статьи привел статистику Главного статистического управления страны:к 2022 году в Польше почти в два раза выросло число ВИЧ-инфицированных, а к 2023-му стало вдвое больше больных сифилисом. Пяста уверен, что это связано с нежеланием проверять на болезни постоянно приезжающих беженцев.

Ранее немецкий политик Фридрих Мерц выказал недовольство украинскими беженцами. Он заявил, что в Германии надо работать, а не жить на пособия.