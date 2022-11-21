Мир 21 ноября 2022, 04:06 Поляки потребовали от Украины извинений за Волынскую резню Политолог Сыкульский: Украина должна взять ответственность за Волынскую резню РИА «Новости»

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Польский политолог Лешек Сыкульский назвал возмутительным отказ Украины взять ответственность за Волынскую резню. По его мнению, это особенно неприемлемо на фоне оказанной украинцам военной помощи. Его слова привело издание Gazeta Wyborcza.

«Как же так вышло, что Украина до сих пор не принесла извинения за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?» — спросил Сыкульский.

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Ученый напомнил, что Польша переправила Украине 300 танков, а сама осталась без достойной им замены.

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«Сегодня Польша — главный спонсор Киева. Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией?» — сказал Сыкульский.

Политолог считает, что Пентагон может надавить на Польшу и заставить ее отправить войска на Украину. По его мнению, это случится, если украинское государство будет и дальше слабеть.

Он добавил, что польская республика уже начала готовиться к боевым действия. Об этом можно судить по принятым законодательным актам. В частности, вступил в силу закон «О защите Отечества», возвращающий срочную военную службу.