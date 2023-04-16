Мир 16 апреля 2023, 10:21 Поляки посмеялись над Дудой из-за планов «перекрыть кислород России» Пользователи Twitter раскритиковали польского президента Дуду за слова о России и Украине РИА «Новости»

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Пользователи Twitter жестко раскритиковали польского президента Анджея Дуду за слова о планах «перекрыть кислород России». Свое мнение они оставили на странице канцелярии польского правительства в социальной сети.

Дуда во время визита в Австрию заявил о необходимости продолжать поддержку Украины и предложил ЕС полностью «перекрыть кислород России», чтобы вынудить ее завершить спецоперацию.

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«Дуда, это твои последние судороги в роли главы автократической страны на грани диктатуры. В демократических государствах тебе уготована роль персоны нон грата», — написал комментатор.

Другой читатель посмеялся над тем, что Дуда пытается выглядеть на мировой арене более значимым, чем есть на самом деле.

«Вновь переливает из пустого в порожнее. А вы о Польше говорили или только об Украине? Период твоей власти останется самой черной страницей в истории страны», — добавил пользователь.

Ранее политолог Наталья Еремина рассказала, что часть Украины может перейти в состав Польши в обмен на экономические программы для киевских властей.