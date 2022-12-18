Мир 18 декабря 2022, 04:57 Поляки отреагировали на комментарий шефа полиции по поводу взрыва украинского «подарка» Читатели Dziennik Gazeta раскритиковали Украину после взрыва «подарка» в польской полиции РИА «Новости»

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Читатели польской газеты Dziennik Gazeta набросились на Украину после комментария главного коменданта полиции Ярослава Шимчика о взрыве «подарка» в его кабинете. Поляки резко высказались о дарителе и задались вопросом о целесообразности поставок оружия в эту страну.

«Я не понимаю. Польское правительство и другие платят, чтобы отправить оружие на Украину, а Украина раздает (или иногда продает) это оружие за границу?» — спросил один из юзеров.

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Второй вопрошал, почему украинский «подарок» не проверили специальные службы на предмет прослушки или камер.

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«Во-вторых, цивилизованные люди дарят такие вещи?» — спросил другой читатель.

«Бандеровцы хотели ликвидировать польского генерала полиции немецким гранатометом для эскалации конфликта», — предположил поляк.

«Не знаю, он такой глупый или притворяется глупым и сам подорвался», — заметил читатель.

«Использованный „одноразовый“ (скорее, однозарядный) гранатомет не имеет боезаряда. Только сама труба. А Шимчик должен давать интервью в камере», — высказался один из пользователей.

Шеф полиции Польши заявил, что украинцы вместо использованных подарили боевые гранатометы. Это недоразумение привело к взрыву, когда комендант попытался переместить оружие в заднюю часть кабинета.