Мир 05 января 2024, 22:11 Поляки оказались в недоумении после поста президента Дуды о яйцах Жители Польши высмеяли пост президента о яйцах Unsplash

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Странная публикация появилась в аккаунте президента Польши Анджея Дуды в соцсети Х. Вскоре пост пропал, но многие успели его прочитать, сообщило РИА «Новости».

«Скажи ему, чтобы спросил свою жену, что значит „иметь яйца“. Она знает!» — гласило послание в аккаунте польского президента.

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Кому именно оно было адресовано, неясно. Позже запись пропала, но пользователи интернета помнят все. Многие комментаторы опубликовали скриншот публикации с личными подписями.

Кто-то задался вопросом об очередном подорожании яиц в магазинах, а один пользователь и вовсе многозначительно намекнул, что в семье президента Дуды глава вовсе не он.

«Пусть Дуда спросит про яйца у своей жены. Мы-то знаем, кто в этой семье мужик», — написал один из пользователей.

Сам президент не прокомментировал причину появления поста в своем аккаунте, как и значение самой записи.

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