Мир 09 февраля 2024, 18:40 Поляки не поверили словам Путина об отсутствии территориальных претензий к стране Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: страна повысит обороноспособность Unsplash

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Польша сфокусировалась на шагах по повышению своей обороноспособности, сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции. Его слова привела «Газета.ru».

Так глава Минобороны Польши прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отсутствии территориальных претензий. Польская сторона сделает все, чтобы подготовиться к разным ситуациям, ничто не усыпит внимание государства, заявил Косиняк-Камыш.

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«Очевидно, что такие слова не дают убаюкивающего эффекта, а только наоборот», — добавил он.

Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что Россия направит свои войска в Польшу только при одном условии: если это государство совершит нападение на РФ. Путин объяснил, что у его страны нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, ни в каком-либо другом государстве Европы.

Экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что в случае конфликта России с НАТО альянс «уничтожит Калининградскую область». Политик назвал регион «оккупированным».