Мир 07 августа 2023, 05:05 Поляки назвали советника Зеленского «придурком» в ответ на слова о будущей конкуренции с Польшей Жители Польши раскритиковали слова Подоляка о планах Украины конкурировать со страной Pxhere

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Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах страны конкурировать с Польшей. Его слова не понравились читателям польского издания wPolityce.

Один из пользователей указал на то, что Подоляк сказал то, что не единожды говорил польский политик Ярослав Качиньский.

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«Однако надо быть полным „политическим придурком“, чтобы говорить такие слова в столь драматической для вашей страны ситуации», — добавил юзер под ником mlodykisel.

Другой комментатор заметил, что в словах советника украинского лидера звучит чистая правда.

«Признаюсь, многие, в том числе здесь выступающие, предсказывали, что Украина раскроется и покажет свое эгоистичное лицо», — отметил пользователь под ником mistral68.

«Нам очень повезло, что это глупая нация и уже показывает нам свое волчье рыло», — возмутился еще один юзер под ником głosLudu.

Также комментаторы назвали заявление советника президента Украины «вероломным», и отметили, что теперь настало время делать выводы.

«Эта „конкуренция“, вероятно, является ударом в спину», — написал пользователь под ником pankracy.

Ранее Подоляк заявил, что Украина намерена считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий в стране. Затем, по его словам, между странами будут конкурентные отношения.