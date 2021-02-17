Читатели польской газеты Interia иронично прошлись по собственному правительству из-за новости о рекордном росте экспорта продукции «Газпрома» в страны ЕС. По мнению людей, это лишь доказывает нужду в «Северном потоке — 2».

Как следует из заявления компании, в январе поставки отечественного газа в Польшу стали больше на 89,9%. Читатели были удивлены решением Варшавы о закупке газа после неоднократно звучавших резких высказываний в адрес Москвы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт польской газеты.

«И где все те люди, которые пророчили „Газпрому“ банкротство?» — написал один из них.

«Вы только посмотрите! Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше», — пошутил другой.

«Это только доказывает, что Европе необходим „Северный поток — 2“», — заметил читатель.

«Как так можно? Ведь „настоящий поляк“ должен не покупать „этот русский газ“, а героически мерзнуть со всей своей семьей», — написали зло в комментарии.

Накануне «Газпром» сообщил о росте экспорта в дальнее зарубежье на 36,5% за последние полтора месяца. Таким образом, поставки газа в Германию увеличились на 35,5% , в Турцию — на 30,5%, Италию — на 112,7%, Францию — на 43,7%, Польшу — на 63,7%, Нидерланды — на 8,4%.

Магистральный газопровод «Северный поток — 2» построен более чем на 95%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.