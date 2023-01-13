Мир 13 января 2023, 09:09 Поляки избили беременную беженку и 13-летнего мальчика за украинский акцент Dziennik Wschodni: поляки избили семью украинских беженцев, чтобы они вернулись на родину

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В Польше двое мужчин избили семью беженцев с Украины и потребовали, чтобы они вернулись в родную страну. Среди пострадавших оказалась беременная женщина и 13-летний мальчик, рассказал Dziennik Wschodni.

Украинка, ее 27-летняя дочь на третьем месяце беременности и 13-летний сын 7 января стояли на остановке в центре Люблина, когда к ним подошли двое парней. Они попросили сигареты, но беженки не курили и отказали им.

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«Дочь объяснила им это. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными», — рассказала одна из пострадавших.

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Сначала парни кричали и требовали, чтобы беженцы вернулись на Украину, потом, когда мальчик достал телефон, чтобы позвонить в полицию, начали их бить. Ребенка повалили на землю и ударили кулаками по голове, женщин тоже побили. Нападение произошло на глазах нескольких прохожих, но никто не заступился. Спустя время приехала полиция.

Семью доставили в больницу — мальчику сломали палец. Нападавших быстро вычислили, ими оказались местные жители 25 и 30 лет. На них завели уголовное дело за избиение несовершеннолетнего и оскорбление по национальному признаку.