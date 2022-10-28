Полякам предложили собирать дождевую воду ради экономии | 360°

Мир 28 октября 2022, 10:21 Полякам предложили собирать дождевую воду ради экономии Onet.pl: жителям Польши предложили собирать дождевую воду ради экономии электричества РИА "Новости"

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Рост инфляции и высокие цены на энергоносители ударили по простым жителям Польши. Ради экономии собственных средств авторы издания Onet предложили полякам выключить обогрев жилья и использовать дождевую воду.

В материале говорится, что сейчас инфляция в стране находится на отметке 16%, а скоро и достигнет 20%. Полякам не хватает денег на оплату счетов, однако есть простые способы, как можно сэкономить.

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«Если не хватает денег на оплату водоснабжения, то можно собирать воду во время дождя. Дома можно снизить обогрев до минимального или вовсе выключить, ведь зимой и должно быть холодно. На крайний случай наденьте теплый свитер, купленный в секонд-хэнде», — написали авторы статьи.

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В магазинах полякам следует обратить внимание на более дешевые продукты — прежде всего с истекающим сроком годности. От походов в рестораны и кино пока что придется полностью отказаться.

«Если с учетом перечисленным мер вам все равно не хватает денег, то начните, в конце концов, больше зарабатывать», — заключили авторы материала.

В сентябре польские власти ради экономии отказались от уличного освещения.