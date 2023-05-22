Мир 22 мая 2023, 16:49 Полякам напомнили о вкладе СССР в освобождение Варшавы Захарова напомнила замглавы МИД Польши о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов РИА «Новости»

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В России отреагировали на заявление замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика, что страна начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила в своем Telegram-канале о вкладе Советского Союза в освобождение Варшавы.

«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши», — написала дипломат.

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Она подчеркнула, что только плохо образованные люди могут не знать о вкладе СССР в освобождение Польши от фашистских захватчиков и о послевоенном восстановлении.

Ранее Мулярчик заявил, что польский институт военных дел начал работу над таким докладом и уже занят подсчетом ущерба от действий СССР, написал RT. По его словам, предполагается собрать солидный документ, который продемонстрирует «весь аспект оккупации».

В начале мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач поделился планами добиться репараций сначала от ФРГ, а затем — от России.