Поляка задержали за шпионаж в пользу России

Польские спецслужбы заявили о задержании гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По информации Агентства внутренней безопасности Польши, мужчине 66 лет.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, задержанный, по версии спецслужб, поддерживал шпионскую деятельность в пользу ФСБ, сообщило РИА «Новости».

Тем самым, как подчеркнул Жарин, он наносил ущерб интересам Польши. Он также уточнил, что задержанный имеет польское гражданство. Его данные не разглашаются в соответствии с действующим законодательством. Других деталей представитель министра-координатора спецслужб не привел.

Этим летом генпрокуратура Польши сообщала о задержании в Варшаве другого мужчины, который подозревается в шпионаже в пользу России. Ему предъявили обвинение по статье о шпионаже. Суд арестовал его на три месяца.

Максимальная санкция по этой статье в Польше предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.