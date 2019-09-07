Поляка почти с тонной гашиша в грузовике задержали во Франции

Грузовой автомобиль с наркотиками был задержан в пятницу, 6 сентября, на платной дороге между коммунами Вьен и Ревантен-Вогри.

Водитель польского происхождения направлялся на север по трассе А7, когда его грузовик задержали. Поляк провел ночь в отделении таможенной службы, утром его арестовали.

Известно, что задержанному мужчине 53 года. В кузове грузовика было более 930 килограммов гашиша.

В прокуратуре Вьена отметили, что в данном случае речь идет о самом крупном перехвате года.