Поляка почти с тонной гашиша в грузовике задержали во Франции
Французские правоохранители задержали водителя, который вез в грузовике по меньшей мере 933 килограмма гашиша (смолы каннабиса) на востоке страны. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.
Грузовой автомобиль с наркотиками был задержан в пятницу, 6 сентября, на платной дороге между коммунами Вьен и Ревантен-Вогри.
Водитель польского происхождения направлялся на север по трассе А7, когда его грузовик задержали. Поляк провел ночь в отделении таможенной службы, утром его арестовали.
Известно, что задержанному мужчине 53 года. В кузове грузовика было более 930 килограммов гашиша.
В прокуратуре Вьена отметили, что в данном случае речь идет о самом крупном перехвате года.