Поляка оштрафовали за переход через границу с Россией из любопытства

Житель Варшавы из любопытства пересек польско-российскую границу. Незадачливого мужчину поймали пограничники. За незаконную прогулку ему пришлось заплатить штраф.

Сотрудники пограничного поста в Бранево заметили 20 января следы на приграничной дороге, сообщил сайт Варминьско-Мазурского отделения пограничной службы.

Пограничники начали поиски человека, проникшего на территорию страны. Оказалось, что границу нарушил 39-летний турист из Варшавы. Мужчина хотел посмотреть, как выглядит приграничная территория и просто отправился на прогулку. Информационные табло и разметку государственной границы он проигнорировал.

Поляка оштрафовали на 200 злотых. В пересчете на рубли ему пришлось заплатить четыре тысячи рублей.

«Государственная граница Польши с Российской Федерацией также является внешней границей Европейского Союза, пересечение которой возможно только в специально отведенных местах», — подчеркнули в пограничной службе.

В середине января украинец на внедорожнике пошел на таран контрольно-пропускного пункта «Чонгар». Он пытался прорваться в Крым.