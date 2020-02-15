Общественник и прапорщик запаса вооруженных сил Польши Ярослав Томчак рассказал на Международной конференции «Ялта 1945: Уроки истории» как уже два года борется с властями за восстановление военного кладбища в Старгарде, где покоятся останки советских военнопленных.

Активист сообщил, что ему удалось восстановить более точное количество захоронений — не пять, а 6,4 тысячи могил. В сотрудничестве с Минобороны РФ он выяснил, что на кладбище захоронены не семь, а 17 героев Советского Союза. Томчаку удалось добиться реставрации захоронений.

«В этом году могилы воинов Красной армии на Международном военном кладбище будут комплексно отреставрированы», — цитирует его РИА «Новости».

Пока Томчак устанавливал имена советских воинов в архивах, он в 2014 году обнаружил затерянное военное кладбище Neuen Kriegsgefangenenfriedhof. Почти четыре года он вел «ожесточенную переписку» с властями о его сохранении.

«Власти об этом кладбище ничего не знали и не интересовались вопросом получения дополнительной информации. Я не хотел думать, что причинами такого положения дел был политический контекст», — отметил общественник.

Томчак настаивал на проведении поисковых работ, но понимания не встретил. Однако он сумел добиться своего и 30 сентября 2016 года работы начались.

«При одном из скелетов был военный жетон, который принадлежал Золотореву Герасиму Степановичу. Оказалось, что я был прав… Я думал, что это конец проблем с делом Нового военного кладбища, и теперь все пойдет как надо. К сожалению, я ошибался», — посетовал активист.

Он-таки добился своего и кладбищу в 2018 году был присвоен статус военного. Но власти не хотели выделять деньги на уборку мусора и постройку забора, создавали искусственные проблемы. Польский общественник подчеркнул, что считает делом чести восстановление имен военнопленных.

«Уже с самого начала все замалчивается, как будто ничего не случилось, это неловко. Я упрямый, за это буду и далее воевать», — пояснил Томчак.

По мнению военного политолога Андрея Кошкина, Польша замалчивает роль России в освобождении концлагеря Аушвиц с подачи Вашингтона. По его мнению, США надеются подать себя в более выгодном свете, а Варшава хочет стать новым центром НАТО.