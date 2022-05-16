Политолог Корейба оценил слова Шереметьева об укреплении НАТО на востоке после присоединения финнов и шведов

Польский политолог Якуб Корейба прокомментировал слова бывшего замминистра обороны Польши Ромуальда Шереметьева, который заявил, что после присоединения Финляндии и Швеции к НАТО военный блок укрепит свои позиции на восточном фланге. Об этом написал «ПолитЭксперт».

По словам Корейбы, вступление финнов и шведов в альянс предоставляет возможность Польше решить вопрос стран Балтии. Имеется в виду, что основной задачей Варшавы станет не столько транзит союзнических подкреплений через Сувалкский коридор в Литву, сколько изоляция Калининградской области.

При этом политолог добавил, что у жителей этого региона нет поводов для переживаний, поскольку блокада области носит исключительно оборонительный характер.

«Новая стратегическая конфигурация на балтийском театре открывает перед жителями широкие перспективы включения в общеевропейские процессы — в этом отношении у них есть все поводы для оптимизма», — сказал Корейба и добавил, что нового витка конфронтации между НАТО и Россией в регионе не будет, так как она технически невозможна.