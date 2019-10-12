Поляк избил украинца и отказался платить за работу

Украинец-расист заставил темнокожего съесть банан. Видео Подробнее

«Сломанный нос и следы душения на шее — так со мной рассчитался руководитель пиццерии, в которой я зарабатывал деньги на жизнь в Польше», — написал в одной из соцсетей Юрий Марк.

Актер рассказал, что родился и много лет прожил на Украине. Больше 20 лет он отдал театральным подмосткам. В 2014 году выходил на Майдан, защищая европейские ценности. Но, отчаявшись увидеть хоть какие-то изменения к лучшему, три года назад уехал. Один из театров пригласил его в Познань.

«Брался за любую работу, работал по 12 часов, не обращал внимания ни на какие мытарства. Вчерашнее событие было шокирующим», — пояснил Марк.

По его словам, Марк договорился с работодателем об увольнении еще три недели назад. Тот согласился. Но в день расчета актер-пиццайоло денег не получил. Работодатель назначил ему встречу 10 октября в 22:00. Сказал, что рассчитается.

«Учитывая, что я иностранец пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не удается, начал угрожать и душить», — продолжил свой рассказ Марк, добавив, что ему сломали нос.

Украинец вызвал полицию. До приезда правоохранителей работодатель пытался максимально вывести из себя бывшего сотрудника. Юрий Марк отметил, что прибывшие полицейские как бы и не заметили крови у пострадавшего, не стали смотреть записи с камер видеонаблюдения, но скорую все-таки вызвали. Зробитчанин уверен: если бы он хоть раз ответил на провокации руководителя пиццерии, то все закончилось бы депортацией.