Мир 29 марта 2023, 19:07 Поляк 13 лет жил в доме с мумией собственной матери Daily Mail: поляк 13 лет смотрел телевизор с мумией матери и разговаривал с ней Википедия

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Житель Польши почти 13 лет жил в квартире с мумией своей матери и смотрел с ней телевизор. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам местных жителей, 76-летний мужчина по имени Мариан был отшельником, поэтому раскопал могилу матери из-за сильной тоски. Мумифицированный труп женщины он посадил на диван, а потом стал разговаривать с ним во время просмотра телевизора.

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Тело покойной обнаружил зять Мариана. Странное поведение мужчины вызвало у родственника беспокойство, и он обратился к врачам. Прибывшие по вызову медики нашли в доме поляка мумию, которая лежала на диване.

После проведения ДНК выяснилось, что труп принадлежит матери Мариана, которая скончалась в 2010 году. Правоохранители предъявили жителю Польши обвинение в осквернении трупа. Тело пожилой женщины перезахоронили.

Похожий случай ранее произошел в Индии. Семья на протяжении года хранила труп родственника у себя дома. Мужчина умер из-за сердечного приступа, однако родственники отказались его хоронить. Тело они обработали чистящим средством, а также включали в комнате кондиционер.