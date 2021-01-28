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    28 января 2021, 13:36

    Полячкам официально запретили аборты из-за инвалидности ребенка

    Александр Блинов

    В Польше частично вступил в силу запрет на аборты. Прерывание беременности по причине патологии плода в стране теперь является незаконным в соответствии с решением Конституционного суда.
    Полячкам официально запретили аборты из-за инвалидности ребенка

    Польские власти запретили аборты, исключение составляют случаи угрозы жизни и здоровью матери, вероятности необратимого поражения плода или неизлечимой болезни, а также при беременности по причине изнасилования. Синдром Дауна, инвалидность или вероятность неизлечимой болезни как основание для аборта теперь подпадают под запрет.

    Руководство республики опубликовало соответствующее решение суда о запрете абортов в «Официальном вестнике» накануне вечером. После публикации жители страны вновь начали выходить на улицы, в ряде польских городов прошли массовые протестные акции. Митинги из-за решения властей о запрете абортов не утихают в Польше с осени прошлого года, отметил ТАСС.

    Власти Таиланда в ноябре приняли закон, разрешающий делать аборты в первые 12 недель развития плода. Парламент страны должен рассмотреть документ в ближайшие месяцы.