Политтехнолога Виталия Шклярова освободили в Белоруссии после встречи с Лукашенко

Политтехнолога Виталия Шклярова освободили из белорусского СИЗО. Он был на встрече с президентом страны Александром Лукашенко.

Адвокат Шклярова Антон Гашинский сообщил, что политтехнологу изменили меру пресечения. Об этом сообщил портал Tut.by.

Лукашенко встретился с арестованными оппозиционерами и другими активистами в СИЗО 10 октября. Президент обсудил с ними вопросы конституционной реформы. На встрече присутствовали 11 человек, в том числе экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико, его сын Эдуард Бабарико, юрист Лилия Власова, координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, директор Pandadoc Дмитрий Рабцевич и другие деятели.

Гашинский уточнил, что никто из участников встречи не знал о том, что к ним приедет Лукашенко. Уже 11 октября двум заключенным изменили меру пресечения после общения с президентом: политолога Юрия Воскресенского и директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО. Позднее на свободу вышел и адвокат Илья Салей.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны в начале августа. Они продолжаются до сих пор.