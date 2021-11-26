Политтехнолог Баширов заявил, что Киев игнорирует Минские соглашения из-за указаний США

Власти Украины опираются на указания США. По этой причине страна не соблюдает Минские соглашения. Таким мнением поделился политтехнолог Марат Баширов. Об этом сообщила «Лента.ру».

По словам специалиста, несмотря на возникшие трудности, решить конфликт на Донбассе все еще возможно. Он подчеркнул, что Украина вряд ли будет вступать в открытый конфликт с Россией, так как власти странны понимают, что такая стратегия не является выигрышной. Однако обстрелы из беспилотников, по мнению специалиста, будут продолжаться, передало «Утро.ру».

«Киев будет саботировать все минские договоренности, пока не получит прямую команду из Вашингтона что-то менять», — заявил специалист.