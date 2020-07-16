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    16 июля 2020, 17:34

    Политтехнолог: запрет для коммунистов на въезд в США не будет массовым

    Дарья Морозова

    Президент Центра политтехнологий Борис Макаренко рассказал, что если в Америке примут запрет на въезд членам Компартии Китая, то он все равно не будет массовым. Об этом сообщила НСН.

    По его словам, «ограничения в доступе в США членам Компартии — вещь не новая», и раньше она существовала для граждан СССР. Но в реальности этот запрет не особо соблюдался.

    «Так что это, скорее, угроза и превентивная мера. Совершенно точно, она не коснется подавляющего большинства граждан КНР, прибывающих в США», — заключил Макаренко.