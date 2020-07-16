Политтехнолог: запрет для коммунистов на въезд в США не будет массовым

По его словам, «ограничения в доступе в США членам Компартии — вещь не новая», и раньше она существовала для граждан СССР. Но в реальности этот запрет не особо соблюдался.

«Так что это, скорее, угроза и превентивная мера. Совершенно точно, она не коснется подавляющего большинства граждан КНР, прибывающих в США», — заключил Макаренко.