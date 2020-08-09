Политтехнолог указал на слабые места плана «белорусского Майдана»

В оппозиционном Теlеgrаm-канале опубликовали план действий на случай, если Лукашенко победит на выборах президента. Политтехнолог Марат Баширов заявил «360», что вообще не верит в осуществление «белорусского Майдана», так как у него есть слабые места.

Политтехнолог пояснил, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко есть устойчивая группа, занимающаяся силовыми ведомствами. В частности, на него ориентирован Комитет государственной безопасности (КГБ).

«Это группа, которая работает на интересы Лукашенко. Во-вторых, в Белоруссии нет такой разнообразной прослойки людей, которые владеют частными компаниями, как, например, в той же Украине. Поэтому тяжело было бы тем, кто пытается организовать аналог киевского Майдана и попытается их шантажировать или перекупать», — отметил эксперт.

Он добавил, что это является необходимым условием для проведения «Майдана». По словам Баширова, в Белоруссии действительно есть остальные группы, в которые входят либеральная общественность, молодежь и журналисты. Но у них нет своих информационных ресурсов.

«В первую очередь это, конечно, телевидение. Вот без этого организовывать Майдан очень тяжело, поэтому я, честно говоря, не верю в то, что там будет такая масштабная история. Хотя несколько тысяч человек могут выйти на протесты. Это может продолжаться несколько дней, но я думаю, что Лукашенко и его окружению удастся это купировать», — подчеркнул политтехнолог.

Кроме того, Баширов отметил, что для Майдана необходима техническая поддержка. Людям необходимо обеспечивать питание, палатки, связь и так далее. Все это было в 2014 году в Киеве, но Лукашенко эти уроки выучил. Эксперт напомнил, что в Белоруссии была объявлена мобилизация, поэтому глава страны будет очень жестко отвечать на возможные митинги.

Ранее в одном из белорусских Telegram-каналов опубликовали памятку «белорусского майдана». Оппозиционеры призвали 10 августа выйти на всеобщую забастовку на государственных предприятиях. Таким образом они хотят добиться проведения повторного голосования в Белоруссии.