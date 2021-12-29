Украинский политтехнолог Виталий Бала заметил, что внешняя политика страны оказалось провальной из-за непрофессионализма. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

«Именно тот факт, что об Украине уже говорят без Украины — что бы американцы публично не заявляли. Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий», — цитирует политтехнолога «Утро.ру».

Он предположил, что проведение досрочных парламентских выборов разрешит сложившуюся ситуацию. По его словам, к управлению страной должны приходить люди, которые в этом понимают. По мнению специалиста, это единственный выход.