Политтехнолог осудил Зеленского за пиво во время матча сборной

Политтехнолог Алена Август прокомментировала для Life фотографии президента Украины Владимира Зеленского за просмотром матча сборной Украины с Боснией и Герцеговиной. Президента заметили пьющим пиво в компании главы его офиса Андрея Ермака и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По мнению Август, таким образом Зеленский строит образ близкого к народу президента. Политтехнолог считает, что подобные методы больше не работают.

«Мне кажется, Зеленский забыл хорошие правила КВН, что не каждая шутка живет долго. В политическом пиаре повторяемость особых очков не приносит. Одно дело, когда он вел себя, что называется, „по-народному“ в начале своей политической карьеры. Это одно. Другое дело сейчас: народ по прошествии достаточного количества времени требует от президента каких-то вменяемых действий. Такие приемчики не имеют большого политического эффекта», — заявила она.