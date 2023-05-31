Мир 31 мая 2023, 12:44 Политтехнолог Маркелов заявил, что подозрение в госизмене сработает на отрезвление идеализированного образа Зеленского

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Тот факт, что Владимира Зеленского подозревает в госизмене человек из его команды, может показать внутреннюю киевскую кухню. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал политтехнолог Сергей Маркелов.

По его словам, депутат Верховной рады Гео Лерос, который и заявил о госизмене, это политик из команды Зеленского. Он не сумасшедший и не человек со стороны. Гео Лерос может открыть много тайн и в другом свете показать обратную сторону политики президента.

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«И третье — это хорошая история в том смысле, что он работает на отрезвление идеализированного образа Зеленского. Он показывает всему миру обратную сторону внутренней киевской кухни, а там скелетов в шкафу полно», — отметил Сергей Маркелов.

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