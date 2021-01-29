Политтехнолог исключил опасность санкций Украины для России

Накануне глава Украины Владимир Зеленский одобрил перечень санкций против физических и юридических лиц из РФ. Уточняется, что конкретный список компаний, в отношении которых ввели ограничения, на сайте президента не указан. Маркелов уверен, что подобными действиями лидер Украины в очередной раз показывает западным государствам, на чьей он стороне.

«„Вчера слона пинали, и я два раза пнул“. Вот это позиция современной Украины, которая сейчас является таким „политическим комаром“. Но на геополитическом поле ее, как страны, просто нет. Поэтому Зеленскому вместе с советниками приходится проявлять какую-то инициативу», — отметил специалист.

Он обратил внимание, что никто не просил Зеленского вводить санкции. Маркелов заключил, что России не стоит реагировать на новости об ограничениях.