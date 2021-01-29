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    29 января 2021, 17:12

    Политтехнолог исключил опасность санкций Украины для России

    Полина Петрова

    Гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов заявил, что антироссийские санкции Украины не несут опасность для нашей страны, пишет сайт «Политика сегодня».
    Политтехнолог исключил опасность санкций Украины для России

    Накануне глава Украины Владимир Зеленский одобрил перечень санкций против физических и юридических лиц из РФ. Уточняется, что конкретный список компаний, в отношении которых ввели ограничения, на сайте президента не указан. Маркелов уверен, что подобными действиями лидер Украины в очередной раз показывает западным государствам, на чьей он стороне.

    «„Вчера слона пинали, и я два раза пнул“. Вот это позиция современной Украины, которая сейчас является таким „политическим комаром“. Но на геополитическом поле ее, как страны, просто нет. Поэтому Зеленскому вместе с советниками приходится проявлять какую-то инициативу», — отметил специалист.

    Он обратил внимание, что никто не просил Зеленского вводить санкции. Маркелов заключил, что России не стоит реагировать на новости об ограничениях.