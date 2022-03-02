Политтехнолог Игнатов назвал бессистемными западные санкции

Санкции, которые накладывают западные страны на РФ, выглядят нелогичными и бессистемными. Таким мнением с Тульской службой новостей поделился политтехнолог Алексей Игнатов.

Последовательность ввода санкций он сравнил с белой горячкой.

«Очень похоже, что европейцы бросают в санкционную топку все, на что упадет их взгляд. Газ? Перестанем покупать! Самолеты? Перестанем летать! Оборудование? Перестанем поставлять! Отключим от SWIFT, прогоним русских художников и режиссеров, перестанем показывать фильмы — в общем, под санкции попадает абсолютно все, что придет в голову. Эти санкции не имеют логического обоснования и какой-либо системы», — считает политтехнолог.