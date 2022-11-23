23 ноября 2022, 00:05
Политтехнолог Баширов объяснил причины трепетного отношения Макрона к Африке
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия ведет агрессивную политику по «разжиганию антифранцузских настроений» в Африке. Политтехнолог Марат Баширов рассказал, с чем связано подобное заявление. Об этом сообщил «Абзац».
Специалист заявил, что на протяжении многих лет Франция проводила в Африке колониальную политику. На данный момент президента страны настораживает тот факт, что Россия применяет к стране взаимовыгодную компанию.
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«Франция очень долгое время проводила в Африке колонизаторскую политику, и сейчас, когда ее позиции ослабевают, администрацию Макрона настораживает тот факт, что многие африканские страны негласно поддерживают Россию», — отметил эксперт.
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Эммануэль Макрон
Международные отношения
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