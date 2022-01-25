Политсоветник Маркелов: США удержит от распада усиление репрессий
Политсоветник Сергей Маркелов считает, что США ждет усиление внутреннего напряжения на почве расового вопроса. Об этом сообщило РИА ФАН.
Также он уверен, что гражданской войны по этой причине в Штатах не будет.
«Безусловно, эта тема теперь станет сквозной во всей истории США. <…> В целом страна сохранится: путем усиления репрессий, усиления прав населения», — считает Маркелов.
Он заключил, что правительство не допустит войны, так как это нанесет удар по экономике.