26 марта 2023, 02:46
Полиция жестко разогнала протестующих против строительства водоема во французском Сент-Солине — СМИ
BFM: во французском Сент-Солине в ходе беспорядков пострадали более 200 человек
Более 200 человек получили ранения в ходе протестных беспорядков в городе Сент-Солин на западе Франции. Для разгона протестующих полиция использовала гранаты. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.
«Согласно отчету организаторов акции, в эту субботу более 200 человек пострадали после столкновений на демонстрации в Сент-Солине», — заявил канал.
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По данным МВД Франции, в ходе беспорядков получили ранения более 35 полицейских.
В субботу более 150 французских организаций устроили акцию протеста против строительства водохранилища в Сент-Солане. Митинг вскоре перерос в ожесточенное столкновение между протестующими и органами правопорядка. Манифестанты использовали бутылки с зажигательной смесью и пиротехнику. Они также подожгли по меньшей мере четыре полицейские машины.
По словам телеканала, около 40 человек получили глубокие раны от осколков, 10 человек госпитализировали с места проведения протеста в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен жестоко подавлять протесты внутри страны. На улицы вышли почти 3,5 миллиона человек. Французы протестуют против повышения пенсионного возраста.
Протесты
Франция
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