Мир 26 марта 2023, 02:46 Полиция жестко разогнала протестующих против строительства водоема во французском Сент-Солине — СМИ BFM: во французском Сент-Солине в ходе беспорядков пострадали более 200 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более 200 человек получили ранения в ходе протестных беспорядков в городе Сент-Солин на западе Франции. Для разгона протестующих полиция использовала гранаты. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

«Согласно отчету организаторов акции, в эту субботу более 200 человек пострадали после столкновений на демонстрации в Сент-Солине», — заявил канал.

Реклама

По данным МВД Франции, в ходе беспорядков получили ранения более 35 полицейских.

В субботу более 150 французских организаций устроили акцию протеста против строительства водохранилища в Сент-Солане. Митинг вскоре перерос в ожесточенное столкновение между протестующими и органами правопорядка. Манифестанты использовали бутылки с зажигательной смесью и пиротехнику. Они также подожгли по меньшей мере четыре полицейские машины.

По словам телеканала, около 40 человек получили глубокие раны от осколков, 10 человек госпитализировали с места проведения протеста в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен жестоко подавлять протесты внутри страны. На улицы вышли почти 3,5 миллиона человек. Французы протестуют против повышения пенсионного возраста.