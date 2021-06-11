Полиция Женевы рассказала о подготовке к встрече Путина и Байдена

Полиция Женевы при подготовке к встрече президентов РФ и США запросила дополнительную помощь у соседних кантонов. С 14 июня в Женеве будут находиться 900 полицейских. В аэропорту города разместят военный батальон.

О приготовлениях к российско-американскому саммиту рассказала шеф полиции Женевы полковник Моника Бонифанти, сообщило РИА «Новости».

«Мы понимали, что мы сами не справимся, и поэтому мы запросили помощь от полиции соседних кантонов», — сказала она.

Бонифанти уточнила, что власти выделили им тысячу военнослужащих. Часть из них будет находиться в аэропорту Женевы, а остальные будут помогать охранять границы кантона.

По ее словам, на саммит с обеих сторон прибудут делегации в составе от 600 до 800 человек. А в пресс-центре напротив парка Ла Гранж разместят около 300 журналистов.

Директора Федерального офиса полиции Стефан Теймер заявил, что дополнительные меры безопасности были приняты с учетом того, что в Швейцарии и других странах остается высокой угроза терроризма.

Площадкой для переговоров Путина и Байдена станет вилла Ла Гранж. Президенты планируют пообщаться тет-а-тет, а затем проведут переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций, сообщал RT.