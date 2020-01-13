Полиция застрелила мужчину, захватившего заложников в Китае

На севере Китая полиция застрелила вооруженного мужчину, который взял в заложники трех человек. Мужчина угрожал застрелить заложников и устроить взрыв.

Как сообщил сайт China.org.cn, мужчина захватил заложников около 11:00 (06:00 по московскому времени) 12 января в городе Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия. При себе у злоумышленника было самодельное оружие и взрывное устройство.

Мужчина угрожал застрелить заложников и устроить взрыв, полиция вела с ним переговоры около восьми часов. В 19:15 стражи порядка открыли огонь на поражение: подозреваемый был убит на месте происшествия, заложники не пострадали. Полицейским также удалось обезвредить взрывчатку.

Зачем мужчине понадобилось захватывать заложников, пока не известно. Полиция начала расследование.