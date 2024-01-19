Мир 19 января 2024, 16:04 Полиция залила бетоном тайный туннель хасидов под синагогой в Нью-Йорке Хасиды движения «Хабад» прорыли туннель под синагогой в Нью-Йорке

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Полиция Нью-Йорка обнаружила туннель под синагогой, расположенной на Истерн-Парквей, 770, в Бруклине. Оказалось, что его прорыли хасиды движения «Хамад» по велению Мессии, сообщила Lenta.ru. Несмотря на протесты верующих, туннель залили бетоном.

Информация о тайном проходе, который должен был соединить синагогу с еврейской ритуальной баней — миквой, — появилась в конце декабря. Анонимное сообщение о нем поступило в пожарную охрану города. Вскоре об этом начали писать все местные газеты.

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Полиция инициировала расследование, выяснив, что тоннель длиной 18 метров прорыли израильские студенты — приверженцы хасидского движения «Хабад». Его официальный представитель Мотти Селигсон назвал их действия вандализмом.

Власти Нью-Йорка приняли решение залить туннель бетоном. Однако хасиды попытались им помешать. В итоге 8 января в синагоге развернулось противостояние между верующими и полицейскими. Правоохранителям пришлось задержать агрессивных активистов. Через два дня рабочие все-таки залили туннель.