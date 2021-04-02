Автомобиль протаранил КПП у Капитолия в США

Неизвестный автомобиль взял на таран полицейскую машину на контрольно-пропускном пункте около Капитолия. Ранения получили два правоохранителя. Об этом сообщила пресс-служба полиции на своей странице в Twitter.

В ведомстве уточнили, что подозреваемого владельца автомобиля задержали. В данный момент он находится под стражей. Всего из-за случившегося пострадали три человека.

В социальных сетях появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что к машине скорой помощи везут каталку, на которой находится один из пострадавших.

Телеканал Fox News со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что в здании включили оповещение о чрезвычайной ситуации. Находящихся внутри просят не подходить к окнам.