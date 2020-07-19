Полиция задержала волонтера, работавшего в соборе в Нанте

Журналисты выяснили, что задержанный — 39-летний мигрант, который работал на добровольных началах в епархии. Он отвечал за то, чтобы закрывать ворота собора после окончания службы.

Сильный пожар возник внутри собора Святых Петра и Павла в Нанте утром в минувшую субботу, 18 июля. Огонь полностью уничтожил большой орган. В качестве предварительной версии возникновения огня прокуратура рассматривала поджог, после того, как на месте обнаружили три очага возгорания: один на уровне органа, а два других со стороны нефа.

Сейчас правоохранители изучают видео с камер наблюдения, а техники и пожарные смотрят электрические установки внутри здания. Эту работу усложняет то, что на месте пожара много обломков.

Прокуратура уже заявила, что поджог стал дополнительной версией, а основной — проблемы с электричеством. Как пояснили специалисты, в соборе нет никаких признаков взлома. Также ректор собора в своих показаниях уточнил, что каждый вечер перед закрытием все здание осматривают, чтобы не допустить никакого вторжения. Вечером перед пожаром все было в порядке.

При этом в двух из трех очагов возгорания находится электрическая проводка. Систему проверяли еще в начале этого года и никаких нареканий она не вызывала. Сейчас на месте ждут специалиста по пожарной безопасности из Парижа. Только после его доклада одна из версий причин пожара станет понятно, что стало причиной пожара: преступные действия или несчастный случай.