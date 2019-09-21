Полиция задержала в Париже 106 «желтых жилетов»

По данным телеканала, по состоянию на 13:00 по местному времени (14:00 по Москве) полиция задержала 106 человек. Проводится 1 249 предварительных проверок.

Лидеры «желтых жилетов» призвали заблокировать Францию Подробнее

Протестующие собрались на очередной несогласованной акции «желтых жилетов» в районе площади Мадлен в Париже 21 сентября, сообщило РИА «Новости». Полиция начала выдавливать оттуда митингующих людей, их направляли в сторону вокзала Сен-Лазар. Участники вступали в словесную перепалку с полицией, писала «Газета.ru». В свою очередь правоохранители несколько раз применили слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала.

Крупномасштабные протесты «желтых жилетов» стартовали во Франции 17 ноября 2018 года. Участники демонстраций требовали не повышать налог на дизельное топливо и цены на бензин. Однако на улицы до сих пор выходят французы, недовольные социальной политикой властей. Часто акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.