Полиция задержала подозреваемых по делу о смерти 39 нелегалов в фуре

Полиция британского графства Эссекс задержала в Уоррингтоне, Чешир двух подозреваемых по делу о гибели 39 нелегалов в кузове рефрижератора — владельца грузовика Томаса Махера и его жену Джоанну. Ранее в рамках расследования был задержан водитель грузовика Мо Робинсон. Расследование продолжается.

«В результате 38-летний мужчина и 38-летняя женщина из Уоррингтона были арестованы по подозрению в сговоре с целью торговли людьми, а также по подозрению в 39 непредумышленных убийствах. Мужчина 25 лет, водитель грузовика, остается под стражей по подозрению в убийстве. Местный судья уже выдал ордер на его дальнейшее удержание», — рассказали в полиции графства.

Китайский таблоид обвинил Великобританию в халатности Подробнее

Грузовик-холодильник с 39 мертвыми телами нелегалов был обнаружен в Британии вскоре после его съезда с паромной переправы. Машину, припаркованную в промышленной зоне городка Грейс, обнаружили 23 октября. На место прибыли медики и полиция, поднялся шум.

Вскоре был задержан 25-летний водитель грузовика, уроженец Портадауна в Северной Ирландии Мо Робинсон. Полиция сейчас выясняет его причастность к гибели людей, среди которых был один ребенок и восемь женщин, по предварительным сведениям, все граждане Китая. По одной из версий, они замерзли: внутри рефрижератора температура могла опускаться до минус 25 градусов. По другой версии, нелегалы задохнулись.