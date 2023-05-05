Мир 05 мая 2023, 09:50 Полиция задержала подозреваемого в убийстве восьми человек в Сербии Сербская полиция задержала подозреваемого в убийстве восьми человек в деревне Дубона Соцсети

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве восьми человек в сербской деревне Дубона. Об этом сообщило местное издание Blic.

По информации журналистов, подозреваемого искали всю ночь, обнаружили его в городе Крагуеваце, который находится в примерно 60 километрах от места совершенного преступления. Предположительно, он скрывался у дяди.

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Подозреваемым является 21-летний Урош Б. Молодой человек открыл огонь из автомата после спора с группой людей на школьном дворе. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. В результате погибли восемь человек, в том числе полицейский и его младшая сестра. Ранения получили еще 13 человек. Среди пострадавших есть дети. Восемь человек находятся в стабильном состоянии. Двоих раненых прооперировали, сейчас за их жизнь борются врачи.

Глава МВД Сербии Братислав Гашич расценил нападение как теракт.