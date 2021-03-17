Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в спа-салонах Джорджии, где погибли 8 человек

Мужчина устроил стрельбу в трех спа-салонах в американском штате Джорджия. В результате восемь человек погибли. Подозреваемый задержан. Об этом сообщило агентство Asossiated Press.

Первое нападение произошло в округе Чероки который находится в пригороде Атланты. Неизвестный зашел в салон и начал стрелять. Три человека убиты, двое ранены. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

Затем стрелок повторил то же самое еще в двух спа-салоны Атланты. В результате стрельбы еще четыре человека погибли.

Телеканал FOX5 сообщил, что подозреваемым оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг. Он является жителем города Вудсток в округе Чероки. Молодой человек пытался сбежать с места преступления на автомобиле. Через несколько часов его задержала полиция.