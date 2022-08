Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Иерусалиме

Израильская полиция задержала мужчину, который, как заподозрили правоохранители, устроил стрельбу недалеко от Стены Плача. Об этом написала газета The Jerusalem Post.

По данным издания, мужчина утром сам сдался полицейским.

По информации властей, выстрелы велись по автобусу на дороге возле Западной стены, а также по стоянке возле гробницы царя Давида, за пределами Сионских ворот Старого города. Согласно данным The Jerusalem Post, пострадали восемь человек. Все раненые в больнице, два человека находятся в тяжелом состоянии, написала The Times of Israel.

Также издание сообщило, что среди раненых — 35-летняя беременная женщина, она получила травму живота, ее жизнь оказалась в опасности. Медики рассказали, что у женщины были экстренные роды, новорожденный в тяжелом, но стабильном состоянии.

Также среди раненых — четыре члена семьи сатмарских хасидов, приехавших из США в качестве туристов в среду. Родители, сын и дочь ждали такси на автобусной остановке, когда в них выстрелили. Глава семьи в тяжелом состоянии, мать — в состоянии средней степени тяжести.

Нападавший скрылся, его разыскивали всю ночь. Полицейские не исключают версию о теракте.