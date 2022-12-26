Мир 26 декабря 2022, 05:09 Полиция задержала подозреваемого в организации взрыва у аэропорта в Бразилии Correio Braziliense: подозреваемого в организации взрыва у аэропорта в Бразилии задержали Unsplash

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Бразилец пытался устроить взрыв в районе международного аэропорта столицы. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого, сообщила газета Correio Braziliense.

По данным издания, в организации подрыва заподозрили 54-летнего предпринимателя из северного штата Пара. Мужчина приехал в город Бразилиа, чтобы поучаствовать в акции сторонников уходящего с поста президента Жаира Болсонару.

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Правоохранители провели обыск в квартире бизнесмена, где нашли несколько пистолетов, две винтовки и автомат. Еще они изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества.

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Глава столичной полиции Робсон Кандиду заявил, что подозреваемый хотел с помощью взрыва прилечь внимание к акции сторонников Болсонару. Об этом во время допроса рассказал сам задержанный. По его словам, он планировал устроить хаос, чтобы действующее руководство страны объявило военное положение. Это бы помешало передаче власти. Мужчине предъявили обвинения в терроризме. Самодельное взрывное устройство нашли и обезвредили утром в субботу, 24 декабря. Коробка со взрывчаткой находилась на грузовике, ехавшем в аэропорт.