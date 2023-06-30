Мир 30 июня 2023, 19:05 Полиция задержала мужчину, застрелившего двух человек в аэропорту Кишинева МВД Молдавии: стрелявшего в аэропорту Кишинева задержали во время штурма Freepik

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МВД Молдавии сообщило о задержании мужчины, устроившего стрельбу с двумя погибшими в аэропорту Кишинева, написал ТАСС. Информация, появившаяся в местных СМИ, получила подтверждение.

Стрелка обезвредили во время штурма здания аэропорта. Он ранен.

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СМИ писали, что стрельбу устроил прилетевший из Турции иностранец, которого по каким-то причинам не пустили на территорию Молдавии. По информации сайта Pulsmedia, это гражданин России, причем военный — возможно, представитель ЧВК «Вагнер».

Мужчина сделал несколько выстрелов в потолок и забаррикадировался в помещении аэропорта, захватив заложников. По данным молдавского МВД, в итоге он застрелил двух человек. Согласно информации СМИ, одна из жертв — пограничник. Охранник аэропорта попытался обезвредить нападавшего, но тот выстрелил и в него. По разным данным, охранник то ли ранен и в тяжелом состоянии, то ли погиб и как раз является второй жертвой стрелка.

Пассажиров эвакуировали из аэропорта, вылеты рейсов временно приостановили.