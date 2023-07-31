Мир 31 июля 2023, 00:08 Полиция задержала мужчину, забросавшего яйцами посольство России в Таллине Полиция Эстонии задержала мужчину, забросавшего посольство России в Таллине яйцами Markus Spiske / Unsplash

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Силовики задержали мужчину, который забросал российское посольство в Таллине яйцами, рассказали в пресс-службе департамента полиции и погранохраны Эстонии. Правоохранители пообещали, что в ходе расследования дела предоставят дополнительные сведения, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине», — заявили в полиции.

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Там добавили, что патруль задержал злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.

Издание Delfi сообщило, что задержанным оказался российский журналист Аркадий Бабченко*. Полиция пока не подтвердила эти данные.

В конце мая здание российского консульства на Аландских островах подверглось нападению со стороны футбольных фанатов. Попытку атаки предприняли семь радикальных болельщиков, полицейские задержали одного из хулиганов. Правоохранители отметили, что никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

*Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента, Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов.